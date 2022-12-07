Жителя Челябинска осудили за хищение 2 млн рублей у пенсионеров в Ижевске

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении жителя Челябинска, которого признали виновным в мошенничестве в отношении ижевских пенсионеров (ч ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в преступной схеме мужчина выполнял роль курьера.

Установлено, что обвиняемый с неустановленными лицами похищал средства пенсионеров в мае. В частности, один из соучастников звонил пожилым гражданам в Ижевске и сообщал, что их родственники стали виновниками ДТП, в результате чего были задержаны. Для освобождения их от уголовной ответственности он требовал возмещения вреда пострадавшим. Пенсионеры отдавали деньги приезжавшему жителю Челябинска.

В числе пострадавших оказалось шесть пенсионеров. Общий размер ущерба превысил 2 млн руб.

Мужчину приговорили к лишению свободы на 4,5 лет в исправительной колонии общего режима. В отношении неустановленных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.