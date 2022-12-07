Завершены статические испытания самолета МС-21

Корпорация «Иркут» (входит в «Ростех») и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского завершили статические испытания самолета МС-21. «Ростех» заявил, что были «подтверждены прочностные характеристики» лайнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модели самолета МС-21

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Модели самолета МС-21

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Планер самолета в этом году был отремонтирован и испытан на способность «выдерживать нагрузки при грубой посадке», то есть с превышением вертикальной скорости. Кроме того, были проведены испытания аварийной посадки.

«Полученные результаты полностью подтвердили все параметры, заложенные при проектировании... В ходе испытаний доказано, что при превышении предельных нагрузок стойка шасси безопасно отделяется от самолета»,— говорится в пресс-релизе «Ростеха».

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Проект запущен с 2007 года. Серийное производство намечено на 2024 год. До 2030 года планируется выпустить около 270 лайнеров.

В ноябре правительство выделило 15 млрд руб. на расширение производства МС-21. Первая партия необходимого оборудования должна быть законтрактована в этом году, остальные — в течение последующих трех лет. Власти также потратят около 44 млрд руб. на производство авиадвигателей, в том числе для двигателя 14 ПД-14, который предназначен для МС-21.

Лаура Кеффер