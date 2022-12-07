Экс-прокурора Прикамья могут назначить гендиректором госкомпании «Кавказ. РФ»

Бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов может возглавить госкомпанию «Кавказ. РФ», сменив на этой должности нынешнего руководителя Хасана Тимижева. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Раньше всех». Источник «Ъ-Прикамье», знакомый с ситуацией, не исключил кадровых решений в госкомпании «Кавказ. РФ». В самой госкомпании ситуацию не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Андрей Юмшанов возглавлял краевую прокуратуру с 2018 года до октября 2020-го. Он был уволен из надзорного ведомства в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. В мае 2021 года господин Юмшанов трудоустроился в госкомпанию «Кавказ. РФ», заняв пост заместителя гендиректора.

Отметим, что в госкомпанию «Кавказ. РФ» трудоустроились другие бывшие руководители пермских ведомств. В 2021 году бывший министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров был назначен замгендиректора АО «Кавказ. РФ». Также он вошел в совет директоров компании. В июне 2022 года в госкомпании трудоустроился и бывший заместитель прокурора Пермского края Андрей Назаров.

АО «Корпорация развития Северного Кавказа» было основано в 2010 году. Это государственная компания с единственным акционером — Министерством экономического развития РФ. Как указано на сайте корпорации, главными приоритетами компании являются содействие в реализации государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», привлечение в регион инвестиций, содействие в улучшении инвестиционного климата в субъектах округа и укреплении позитивного имиджа Северного Кавказа.