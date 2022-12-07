Коронавирус за сутки подтвердился у 89 саратовцев

В Саратовской области выявлено за сутки 89 новых случаев COVID-19, пневмонией сопровождаются семь из них, 82 – ОРВИ. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Общее число подтвержденных с начала пандемии случаев заболевания составил 300124, выздоровлением завершились 293199 из них, в том числе 96 – за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (49 случаев), Балаковском (12), Балашовском (11) и Вольском (10) районах.

Среди новых пациентов девять детей и подростков, а также 28 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева