Строительство небоскреба «Высоцкий-2» в Екатеринбурге обойдется в $150 млн

Реализация проекта небоскреба «Высоцкий-2» в Екатеринбурге, который, по планам, будет находиться рядом с существующим 54-этажным бизнес-центром «Высоцкий», потребует около $150 млн руб. инвестиций. Об этом в интервью РБК заявил девелопер Андрей Гавриловский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из проектов небоскреба "Высоцкий-2"

Фото: Проектная документация / АБ Старт Один из проектов небоскреба "Высоцкий-2"

Фото: Проектная документация / АБ Старт

Он отметил, что сейчас идет поиски финансирования проекта. «Мы обсуждаем со Сбербанком варианты сотрудничества. К сожалению, невозможно реализовать проект через самый распространенный вариант — эскроу-счета, поскольку в "Высоцком-2" не будет квартир. Но банкиры рассматривают другие варианты. Например, кредитовать инвесторов, которые захотят приобрести помещения. В одиночку, без финансовой подпитки, крупные объекты не создаются», — отметил девелопер.

Андрей Гавриловский подчеркнул, что инвестировать в проект так же планирует «один богатый и уважаемый» в Екатеринбурге бизнесмен, «у которого офис находится далеко от центра города».

О планах владельца БЦ «Высоцкий» построить вторую башню стало известно в конце прошлого года. Андрей Гавриловский заявлял о планах построить здание в виде гитары или дома с водопадами. Полноценные архитектурные проекты были представлены в октябре 2022 года. Андрей Гавриловский тогда не стал высказывать свои предпочтения, но отметил, что на строительную площадку намерен выйти уже зимой.

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