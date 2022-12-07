Экс-инспектор ГИБДД в Уфе обвиняется в вымогательстве взятки

34-летний бывший инспектор ГИБДД Руслан Гадельшин обвиняется в получении взятки путем вымогательства (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Советского района Уфы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По материалам дела, в августе 2020 года Руслан Гадельшин остановил автомобиль под управлением уфимки для проверки документов и пригрозил ей составлением административного протокола якобы за отказ от медицинского освидетельствования, хотя она не отказывалась его проходить. Обвиняемый потребовал передать ему взятку в размере 15 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности. Женщина перечислила ему деньги.

В ноябре текущего года Руслан Гадельшин был уволен из ГИБДД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Он частично признал вину. Дело направлено в Советский районный суд Уфы.

Майя Иванова

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