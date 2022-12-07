Минфин Удмуртии объявил новые аукционы на получение кредитов на 5 млрд рублей взамен несостоявшихся

Объявленные в середине ноября аукционы на предоставление кредитов на 5 млрд руб. бюджету Удмуртии признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от участников. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.

5 декабря минфин республики повторно разместил тендеры на предоставление пяти кредитов на 1 млрд руб. каждый. Срок открытия возобновляемой кредитной линии — один год. Средства планируется направить на финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств. Заявки для участия в аукционах принимаются по 16 декабря.