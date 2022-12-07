На благоустройство территории возле театра имени Мажита Гафури в Уфе потратят до 5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление №2» ищет подрядчика для содержания и благоустройства территории возле театра имени Мажита Гафури в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 5 млн руб. Итоги аукциона подведут 16 декабря. Работы профинансирует бюджет республики.

Согласно технической документации, исполнитель обязуется с 1 января по 31 декабря 2023 года, в частности, поливать и промывать деревья, обрезать их кроны, кустарники, сносить аварийные деревья, ухаживать за газонами, цветниками, убирать мусор, чистить от снега и льда дорожки и бордюры.

Венера Хисамова

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