Мэрия Уфы приняла решение о комплексном развитии квартала в Черниковке

Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии территории квартала (КРТ) в районе улиц Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова площадью 6,78 га «в целях повышения эффективности использования». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Уфы.

В документе сообщается, что комплексное развитие будет выполнять юрлицо, определенное мэрией Уфы по результатам торгов. Все обязательства по договору о КРТ должны быть исполнены в течение семи лет с момента его заключения. Предельный объем жилищного строительства в квартале составляет не более 42 тыс. кв. м. Разрешено строить дома до 25 этажей.

Согласно постановлению, сносу подлежат шесть домов и два нежилых здания.

Влада Шипилова

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