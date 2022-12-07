Олег Флеганов выкупил помещения, где находятся рестораны Dong Po и Pizza Mia в Екатеринбурге

Уральский ресторатор и глава Resta Management Олег Флеганов выкупил помещения в центре Екатеринбурга, в которых находятся рестораны Dong Po и Pizza Mia. Об этом бизнесмен рассказал «Ъ-Урал». Речь идет о недвижимости на ул. 8 Марта, 8Б.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Все просто, мы считаем эти помещения перспективными. По арендаторам сейчас идут переговоры»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Флеганов. Ранее этими помещениями владела компания «Малышева, 73». За какую цену были выкуплены помещения, бизнесмен не раскрывает.

Олег Флеганов является владельцем компании «Реста Менеджмент» в нее входят более 10 ресторанов в Екатеринбурге: «Троекуровъ», «Хмели Сунели», Gavi, «Паштет», Момо, «Джеймс», Pan Smetan, SteakHouse, Rosy Jane, Si! и другие. Компания была создана около 20 лет назад, старейшими заведениями являются «Троекуровъ» (ул. Малышева, д. 137) и Pan Smetan (Восточная, д. 82).

Ранее Олег Флеганов заявлял, что планирует выкупать выставленные на продажу гастро-проекты Екатеринбурга. Напомним, в ноябре стало известно, что екатеринбургский ресторатор Евгений Урюпин вышел из проекта Dong Po.

Мария Игнатова

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