В Курске без тепла остались 162 дома, пять детсадов и четыре школы

Из-за повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм в районе улиц 50 лет Октября и Студенческой в зону отключения от отопления в Курске попали 162 жилых дома, пять детсадов и четыре школы. Об этом сообщили в городском комитете ЖКХ со ссылкой на поставщика тепла ПАО «Квадра».

Повреждение тепломагистрали компания выявила утром 7 декабря. В мэрии отметили, что отопления и горячей воды нет на девяти улицах: 50 лет Октября, 96, 96а; Студенческой (четная сторона); Мыльникова; Косухина (четная сторона); Бойцов 9-й Дивизии, 185; проспектах Хрущева; Клыкова; Плевицкой, 1, 3, 5; бульваре Майском.

Сейчас теплоэнергетики откачивают воду, чтобы приступить к замене поврежденного фрагмента трубопровода, уточнили в администрации.

Как «Квадра» получила в концессию теплосети Курска — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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