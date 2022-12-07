Газовый баллон взорвался в жилом доме в Омской области

В Омской области сотрудниками СКР начата проверка по факту взрыва газового баллона в частном доме в рабочем поселке Полтавка.

Предварительно известно, что 64-летний мужчина занес из сарая в дом газовый баллон, который он заправил еще летом, и поставил у печки отогреваться. Через некоторое время произошел взрыв, возгорание газово-воздушной смеси. Мужчина и его супруга, находившаяся в том же помещении, получили ожоги. Пострадавшие доставлены в больницу.

По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила старший помощник руководителя управления Лариса Болдинова.

Илья Николаев