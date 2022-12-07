Реконструкцию вокзала Пермь II планируется начать в следующем году

К реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II планируется приступить в 2023 году. Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «На Пермском инженерно-промышленном форуме было подписано соглашение с РЖД, которое определяет наше сотрудничество в части развития пригородного сообщения в рамках проекта “Компактный город”. Сюда включается ряд мероприятий по развитию пермского наземного метро в виде станций, новых направлений и, боюсь сглазить, начало реконструкции основного железнодорожного вокзала Пермь II в следующем году. Сейчас активно ведутся проектные работы»,— рассказал господин Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Реконструкция вокзала — часть совместного проекта Пермского края и ОАО «Российские железные дороги» по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II» на территории Товарного двора в Дзержинском районе. Проект предполагает также строительство автобусного вокзала и благоустройство окружающей территории. Без учета реконструкции вокзала он ранее оценивался в 2,5 млрд руб.