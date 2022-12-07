Предприятия Кузбасса сократили производство на 5,6%

За 10 месяцев 2022 года промышленное производство в Кузбассе сократилось на 5,6% к январю-октябрю 2021 года. При этом, как сообщает Кемеровостат, угольная промышленность снизила производство на 8,1%, обрабатывающие отрасли — на 1,3%, в том числе, металлургия — на 3,8%, химия — на 2,7%, нефтепереработка и производство кокса — на 1,7%. Самое заметное сокращение с начала года было отмечено на 22,4% в производстве автотранспортных средств, на 21,3% — резиновых и пластмассовых изделий, на 13,7% — металлоизделий.

Увеличение производства за январь-октябрь 2022 года на 12,5% произошло в отрасли по ремонту/монтажу машин и оборудования, на 4,8% — в производстве продуктов питания, на 3,7% — в машиностроении, на 1,8% — в производство напитков. В энергетике на 10,7% увеличилось производство и передача электроэнергии.

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Игорь Лавренков, Кемерово