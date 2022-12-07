В Набережных Челнах мужчину задержали за ложную информацию в адрес ВС РФ

В Набережных Челнах правоохранители задержали 39-летнего мужчину за публичное распространение ложной информации о Вооруженных Силах России. Об этом сообщает «Татар-инфoрм».

Суд назначил заседание по его делу еще на 31 октября, однако он на него не пришел. В результате заседание перенесли на 9 ноября, и туда мужчину должны были доставить принудительно. Но по месту проживание его не нашли. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством объявить мужчину в розыск и изменить ему меру пресечения на СИЗО. Суд данное ходатайство поддержал.

Позже татарстанца задержали. Теперь его хотят отправить под стражу на два месяца.

"Ъ-Казань"