Новосибирцы заняли в ломбардах за 9 месяцев 2022 года 2,6 млрд рублей

Ломбарды Новосибирской области с января по сентябрь 2022 года выдали около 300 тыс. займов на сумму 2,6 млрд руб., сообщает пресс-служба сибирского Главного управления Банка России. Отмечается, что показатели находятся практически на аналогичном уровне к январю-сентябрю прошлого года.

Средний размер займа в области составил 9,1 тыс. руб., при этом под залог авто ломбарды в среднем выдавали 47 тыс. руб. Как отмечается в сообщении, всего было заключено 10 договоров на залог автомобилей общей суммой в 470 тыс. руб. Основным залогом чаще всего выступали ювелирные украшения, бытовая техника, гаджеты и другие ходовые товары.

Всего в области зарегистрировано 64 ломбарда, по сравнению с прошлым годом их число не изменилось.

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Даниил Тарабукин