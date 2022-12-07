Морпорт Сочи усилил меры безопасности при проверке судов

В морском порту Сочи ввели дополнительный досмотр судов в целях усиления мер безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора порта Юрия Владимирова.

Досмотр будут проводить сотрудники порта, линейного отдела и полиции. Прибывшее судно будет направляться на специальный причал. Досмотр будет осуществляться в течение 20 минут. После процедуры судно сможет зайти в марину.

За минувшее лето пассажиропоток в морпорту курорта вырос на 70%. Как ранее заявил Юрий Владимиров, рост связан с запуском крупного круизного лайнера Astoria Grande, который за лето перевез из Сочи в Турцию более 5 тыс. пассажиров.

Ранее господин Владимиров сообщил, что с начала СВО все 19 иностранных круизных судов, установивших точку прихода в Сочи, отказались от контрактов с морским портом курорта.

Анастасия Донскова

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