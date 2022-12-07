АКАР: в России осталось четыре крупных иностранных рекламодателя

Из России полностью ушло 320 зарубежных рекламодателей, с возможностью возврата — 498, а свои инвестиции приостановили 159. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), на которые ссылаются «Известия». Таким образом, к осени 2022 года из 33 самых крупных рекламодателей только четыре были иностранные.

По данным АКАР, больше всего рекламодателей покинуло российский рынок в следующих отраслях:

НКО — 92%,

IT — 76%,

недвижимость — 71%,

коммуникации — 67%,

промышленность — 57%,

финансы — 53%,

запчасти, бытовые товары длительного использования — 63%,

FMCG (товары повседневного спроса) — 50%.

Из-за ухода иностранных компаний изменился топ-15 крупнейших рекламодателей в России. По данным АКАР, на первых двух позициях остаются «Сбер» и «Яндекс». Третье место заняла компания «Интернет решения» (Ozon) (вместо Pepci Co), четвертое — МТС (вместо Othfarm). На пятой позиции по-прежнему остается ВТБ.

В конце ноября АКАР сообщила, что суммарный объем затрат на рекламу в первые три квартала 2022 года упал на 6%. Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала военной операции на Украине.

О ситуации на рекламном рынке России читайте в материале «Рекламодатели выпали из контекстной».

Дарья Эрозбек