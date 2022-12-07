115 дорожных объектов в Удмуртии отремонтировали в рамках нацпроекта БКД

В Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» работы прошли на 115 объектах. Участие в реализации проектов принимали восемь подрядных организаций, рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов на брифинге по подведению итогов нацпроектов БКД и «Жилье и городская среда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

По словам господина Семенова, в нацпроекте в этом сезона участвовали 15 муниципальных образований, а также Ижевск, Сарапул и Можга. В частности, работы провели на 14 объектах на региональных трассах протяженность 53 км, в муниципальных образованиях — на 80 объектах (60 км).

«Мы подходим к выбору с определенной логикой. 10 тысяч автомобилей проходит ежедневно, кроме того в летний период большое количество отдыхающих едут на реку Каму и дачные массивы. Поэтому наша задача не только привести в нормативное состояние, но и предусмотреть как альтернативный маршрут, который помогает передвигаться и разгружать трассы»,— рассказал председатель правительства региона.