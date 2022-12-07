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Саратовский Роспотребнадзор опроверг причастность к звонкам с просьбой эвакуироваться из «зоны ЧС»

В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области опровергли причастность сотрудников ведомства к поступающим жителям региона звонкам от неизвестных. Об этом говорится в комментарии управления, размещенном на официальном сайте.

Жители региона сообщили в Роспотребнадзор, что им звонят неизвестные, которые от имени управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рекомендуют «в связи с ЧС на аэродроме «Энгельс» купить йодид калия и по возможности покинуть прилегающие к зоне ЧС районы.

«Звонки совершаются со следующих телефонных номеров: +7-916-182-11-03, +7-917-470-05-36; +7-985-075-18-16; +7-925-023-45-80; +7-925-084-42-75; +7-987-036-54-05; +7-913-623-17-85», - указано в сообщении.

В управлении подчеркнули, что не имеют к этим звонкам никакого отношения и назвали их «злонамеренными действиями неустановленных лиц».

Марина Ковалева

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