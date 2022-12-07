Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с южноуральцами. Она запланирована на 14 декабря, сообщил в telegram-канале глава региона.

Начало эфира намечено на 12 часов, трансляции запланированы на трех телеканалах, трех радиостанциях, нескольких интернет-порталах, а также на официальных страницах правительства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Оставить вопросы для прямой линии можно уже сейчас на сайте спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50.