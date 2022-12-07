Кунгурская фирма получит заем от ФРП для открытия производства экологичной упаковки для яиц

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) РФ одобрил заем для кунгурского ООО «Эксперт-Упаковка». Средства направят на модернизацию производства бугорчатой тары, используемой для выпуска упаковки для яиц. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По словам специалистов компании, основным преимуществом такой тары является ее экологичность. При изготовлении контейнеров применяется макулатура и отходы производства самой упаковки, что позволяет экономить ресурсы и снижает влияние на окружающую среду. Количество циклов переработки пульперкартона может доходить до 30 раз.

Запуск современного, высокотехнологичного производства позволит нарастить объем производства экоконтейнеров на десяток яиц почти в шесть раз — на 2,8 млн штук в месяц с этикеткой и на 500 тыс. штук в месяц без этикетки. «Срок ввода в эксплуатацию приобретаемого при поддержке ФРП оборудования составляет менее шести месяцев с момента поставки. Считаем, что с точки зрения экономики проект эффективен и целесообразен»,— сообщили на заводе.

В минпромторге Прикамья пояснили, что готовую продукцию промышленники планируют реализовывать на территории Пермского края и близлежащих регионов. Конкурентным преимуществом ООО «Эксперт-Упаковка» является месторасположение предприятия, поскольку в настоящий момент на рынке имеется острый дефицит бугорчатой тары из-за территориальной удаленности основных производителей.

Общий бюджет проекта составляет почти 143 млн руб., из которых 70 млн могут быть предоставлены ФРП. По итогам реализации проекта предприятие планирует создать восемь новых рабочих мест.