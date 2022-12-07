Деньги и отпуск мечтают получить в качестве подарка на Новый год жители Ижевска

21% жителей столицы Удмуртии в качестве новогоднего подарка хотят получить деньги, сообщает пресс-служба SuperJob. По 12% ижевчан мечтают об отпуске и недвижимости. Еще 11% хотели бы получить новый девайс, а 9% — автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме того, 3% опрошенных ижевчан отметили в качестве желанного подарка новый наряд или аксессуар. По 6% мечтают о драгоценностях, домашних животных и ремонте. Среди прочих подарков горожане указали парфюм, спортивную экипировку, лодку, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, а также сертификаты на обучение и сладости.

При этом мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщин интересуют отпуск, недвижимость и новый наряд.