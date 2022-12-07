На торгах продано административное здание «Треста №14» во Фролах

Конкурсный управляющий ПАО «Трест №14» Олег Касьянов сообщил о продаже на торгах двухэтажного административного здания во Фролах и земельного участка в 612 кв. м рядом с постройкой. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, постройку площадью 549 кв. м за 5,8 млн руб. приобрел индивидуальный предприниматель Денис Федулов.

Проданное административное здание расположено во Фролах, на ул. Сибирской, 45, и огорожено забором. По сведениям публичной кадастровой карты, постройка находится на участке в 1,6 тыс. кв. м, предназначенном под строительство двухэтажного административного здания социально-культурно-бытового назначения. В сообщении конкурсного управляющего речи о продаже этого участка не идет. Соседний проданный участок площадью 612 кв. м предназначен для благоустройства территории. Актив во Фролах Денис Федулов приобрел на торгах по продаже имущества «Треста №14», состоявшихся 10 ноября. Предприниматель, занимающийся деятельностью автомобильного грузового транспорта, был единственным участником аукциона.

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал банку «Урал ФД» по договору кредитной линии. Сейчас в суде конкурсный управляющий «Треста №14» Олег Касьянов оспаривает сделки, совершенные предприятием за три года до начала дела о банкротстве, а также продает имущество должника. В частности, на аукционе продаются здания, земельные участки под жилую застройку и сельское хозяйство в Перми, в поселках Горный и Фролы, а также незавершенный дом в Кунгуре.