Водитель BMW в Сарапуле сбил пешехода и врезался в магазин

6 ноября около 21:40 напротив дома №10 по ул. Молодежной в Сарапуле произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель BMW, мужчина 1989 года рождения, не справился с управлением и сбил пешехода 2003 года рождения, после чего наехал на входную группу магазина «Красное и Белое».

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В пресс-службе ГУ МЧС по республики уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших было двое. Один от госпитализации отказался, второй доставлен в Сарапульскую городскую больницу.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.