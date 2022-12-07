В Свердловской области ожидаются аномальные морозы до -29 градусов

В регионах Уральского федерального округа (УрФО), в том числе в Свердловской и Тюменской областях, в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, когда температура будет на 8-14 градусов ниже нормы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, температура в регионах будет опускаться до -29 градусов.

По данным уральского Гидрометцентра, днем в среду, 7 декабря, температура воздуха днем в Свердловской области составит -10°…-15°. Осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В четверг, 8 декабря, температура ночью составит -12°…-17°, в горах и низинах — до -22°. Днем ожидается -8°…-13°, в горах и низинах — до -18°. Днем местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Аномальные холода ожидаются и в других регионах России. Морозы до 27-34 градусов прогнозируются в регионах юга Западной Сибири. Самыми холодными регионами в ближайшие дни будут север Якутии и Магаданская область, где похолодает до -49-50 градусов.

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