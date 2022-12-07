Гидрометцентр прогнозирует «опасную температуру» в ряде регионов в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Якутии и Магаданской области похолодает до –50°С. Также морозы ожидаются в Архангельской, Мурманской, Свердловской, Омской областях, Коми, Алтайском крае и еще нескольких регионах. Он отметил, что будет «опасная с точки зрения температурного режима погода».

В частности, в Архангельской области, Ненецком автономном округе, Коми и Мурманской области до 10–11 декабря прогнозируется мороз на 7–11°С ниже нормы: в этих регионах будет от 26 до 30 градусов мороза. В Приволжском федеральном округе ожидается –20…–21°С, что господин Вильфанд также назвал аномалией.

В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях 7 и 8 декабря температура будет опускаться до –29°С, что на 8–14 градусов ниже нормы. Также морозы до –27…–34°С прогнозируются в южных регионах Западной Сибири. «Холодина будет на юге Западной Сибири — Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край. Тут с 7 по 11 декабря температура прогнозируется на 7–16 градусов ниже климатической нормы»,— рассказал ТАСС глава Гидрометцентра.

В Москве сегодня, 7 декабря, прогнозируется –5…–7°С (в Подмосковье будет –5…–10°С) облачно с прояснениями, местами гололедица. 8 декабря в столице ожидается небольшое потепление до –3…–5°С и снег (по области –2…–7°С).

Лаура Кеффер