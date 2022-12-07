Жителя Алтая будут судить за нападение на бригаду скорой помощи

В Бийске суд рассмотрит уголовное дело о нападения на бригаду скорой помощи. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в середине октября 2022 года.

Для оказания первой медицинской помощи жителю Бийска прибыли фельдшер и медсестра. В это время к медработникам подошел находившийся в доме нетрезвый мужчина. В каждой руке он держал по ножу. Злоумышленник стал высказывать в адрес медиков угрозы убийством, в подтверждение своих слов он нанес фельдшеру удар ножом в живот. Медика удалось спасти.

В отношении нападавшего следственные органы возбудили уголовное дело ч.2 ст.116.1 УК РФ (совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

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Илья Николаев