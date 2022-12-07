Омский «Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву»

Обе сибирские команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) неудачно провели матчи 6 декабря. На своих площадках уступили как новосибирская «Сибирь», так и омский «Авангард».

Новосибирцы проиграли челябинскому «Трактору» со счетом 2:4. Голы у хозяев забили Владимир Бутузов в первом периоде и Никита Сетдиков в третьем.

«Авангард» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» 1:3. Единственная шайба хозяев на счету Семена Чистякова.

«Сибирь» осталась на третьей строчке в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ с 51 очком. «Авангард» теперь на шестом месте (45 очков).

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Валерий Лавский