В Новосибирской области систему видеонаблюдения расширят до 2 тыс. камер

Минцифры Новосибирской области завершает работу по развертыванию в ЦОД правительства региона специального раздела вычислительной инфраструктуры комплекса «Безопасный город», сообщает облправительство Он позволит во взаимодействии с системами полиции и ФСБ обрабатывать видеопотоки с применением алгоритмов распознавания лиц для оперативного розыска преступников.

Сейчас к системе подключено 783 камеры, имеющих также функции биометрической идентификации. Планируется, что к 2024 году их число увеличится до 2 тыс. Камеры установлены на объектах с массовым пребыванием людей: парки, скверы, метрополитен, а также военкоматы, домофоны.

По данным облправительства, проведена работа по переводу комплексов фотовидеофиксации, действующих на дорогах города и области, в систему специального программного обеспечения «Паутина». Сейчас в систему Безопасный город» заведены видеопотоки с 75 обзорных камер комплексов фотовидеофиксации. Также в 2023 году после обследования городского общественного транспорта планируется реализовать проект по передаче данных с камер видеонаблюдения на 150 муниципальных автобусах в АПК «Безопасный город».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова