Члены семьи мобилизованных жителей Хакасии получили скидку на проезд

В Республике Хакасия введена новая мера поддержки для членов семей мобилизованных жителей региона. Они получили льготы при проезде в общественном транспорте.

Для них установлена скидка в размере 30% на проезд по автобусным маршрутам. Скидка для поездки в пригородной электричке составит 50%. Как уточнили в пресс-службе республиканского правительства, к членам семей отнесены супруга или супруг военнослужащего, дети, а также родители в случае отсутствия супругов у военнослужащего.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 26 октября в Хакасии верховный совет утвердил второй пакет помощи мобилизованным. В частности, для них до 100 тыс. руб. был увеличен размер региональной единовременной помощи, отменен транспортный налог «в текущем налоговом периоде».

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Валерий Лавский