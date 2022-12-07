Экс-акционеры ЮКОСа не смогли продать водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya в странах Бенилюкса

Бывшие акционеры компании ЮКОС не смогли продать права на 18 товарных знаков в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), в том числе водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В июне апелляционный суд Гааги одобрил их конфискацию в качестве компенсации за «политически мотивированную экспроприацию» ЮКОСа в 2003 году.

По информации Bloomberg, аукцион по продаже товарных знаков привлек только две заявки, причем максимальная предложенная сумма составила €200 тыс. Финансовый холдинг GML, выражающий интересы бывших акционеров ЮКОСа, это предложение отверг. Исполнительный директор холдинга Тим Осборн заявил, что компания надеется выручить с продажи брендов $57–58 млрд.

Уголовное преследование владельцев ЮКОСа началось в 2003 году. В 2014 году независимый арбитражный суд в 2014 году пришел к выводу, что экспроприация ЮКОСа была незаконной и политически мотивированной. Он присудил бывшим акционерам компенсацию в размере $50 млрд. Однако российская сторона не стала выплачивать эту сумму. В связи с этим бывшие акционеры ЮКОСа выставили бренды на торги.

Подробнее — в материале «Экс-акционеры ЮКОСа почуяли компенсацию».

Анастасия Ларина