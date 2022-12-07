Чешская PPF Group оценила убыток от продажи российского бизнеса в €900 млн

Чешская инвестиционная группа PPF продаст российские «дочки» за €531 млн. Убытки из-за продажи «дочек» в России группа оценила в €900 млн. Об этом свидетельствуют данные из отчета PPF Group (.pdf). При этом только в первом полугодии PPF Group понесла убытки в размере €318 млн.

15 мая PPF и Home Credit объявили о решении продать российские активы и «дочки». Первая часть сделки прошла в июне 2022 года. PPF Group продала 50,5% в банке «Хоум кредит», «Хоум кредит страхование» и микрокредитной компании «Купи не копи», 100% «Форвард лизинг» и компании «Всегда да». В результате группа получила €382 млн.

Оставшиеся 49,5% в этих компаниях группа планировала продать до ноября 2023 года. Прибыль от их продажи оценивалась в €149 млн. Как говорится в отчете компании, эту часть сделки завершат в ближайшие месяцы.

Подробнее о сделке — в материале «ХКФ-банк нашел частных инвесторов».

Анастасия Ларина