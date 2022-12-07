Депутаты разбираются в спирте

В Татарстане предлагают ужесточить наказание для нелегальных продавцов технического спирта. Сейчас их могут подвергнуть штрафу в размере не более 2 тыс. руб., в то время как за продажу контрафактного пищевого алкоголя санкции достигают 50 тыс. руб. В парламенте решили, что необходимо увеличить штрафы за реализацию непищевой алкогольной продукции — до 30 тыс. руб. Соответствующий законопроект могут направить в Госдуму. По мнению экспертов, такая мера вряд ли устрашит нелегальный алкогольный бизнес. Они полагают, что проблема не в жестокости наказания, а в том, что у людей «на покупку легального алкоголя не хватает денег».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Госсовет Татарстана подготовил проект федерального закона, которым предлагается включить в КоАП РФ новую ст. 14.17.1-1 «Незаконная розничная продажа этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции физическими лицами». За нарушение этого запрета, согласно инициативе, штраф может составить 10-30 тыс. руб. с конфискацией спирта. Законопроект вчера был одобрен на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку.

Как сообщил заместитель председателя комитета Александр Чубаров («Единая Россия»), сейчас за незаконную продажу алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность по ст. 14.17.1 КоАП. Для физических лиц это штрафы до 30-50 тыс. руб. Если человек повторно нарушил этот запрет, то он может понести уголовную ответственность по ст. 171.4 УК РФ (предусматривает штраф до 80 тыс. руб. или исправительные работы до года).

Однако, уточнил господин Чубаров, действие этих статей не распространяется на те случаи, когда незаконно продают технический этиловый спирт, а также спиртосодержащую непищевую продукцию. В этом случае продавцов наказывают по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). В Госсовете отмечают, что в этом случае санкция «малозначительная» — штраф в размере 1,5-2 тыс. руб.

В связи с этим, как считает Анатолий Чубаров, и требуется дополнительная статья в КоАП РФ — «в целях предотвращения вреда жизни и здоровью граждан». При этом под действие законопроекта не будут подпадать такие товары, как духи, вода туалетная, одеколоны объемом до 150 мл, средства для ухода за кожей до 250 мл, спиртосодержащая продукция в металлической аэрозольной упаковке не более 450 мл и т.д. Такая продукция не запрещена к продаже.

На заседании комитета господин Чубаров также сообщил, что в 2021 году органы внутренних дел Татарстана в рамках борьбы с незаконным оборотом алкоголя выявили более 112 преступлений, более тысячи административных правонарушений. Было изъято 207,3 тысячи литров фальсифицированной продукции. В 2022 году были раскрыты 81 преступление и 315 правонарушений, из оборота изъято 214,5 тыс. литров такой продукции.

Депутат «Единой России» Игорь Бикеев поинтересовался статистикой отравлений непищевым спиртом. Господин Чубаров ответил ему, что она «значительная», хотя при отравлениях не учитывается, каким спиртом отравился человек.

Законопроект Госсовета будет рассмотрен депутатами на сессии в декабре. После этого документ могут отправить на рассмотрение в Госдуму.

Депутаты Татарстана неоднократно инициировали запреты, связанные с распространением алкоголя и других веществ, оборот которых ограничен. Так, в республике постепенно вводились запреты на продажу пива и алкоголя в барах и магазинах, вход которых расположен со двора многоквартирных домов, а также в небольших точках общепита в жилых зданиях. В то же время в этом году депутаты продлили время продажи алкоголя в магазинах до 23:00 (ранее было до 22:00). В этом году также депутаты установили запрет на продажу детям и энергетических напитков.

При этом власти Татарстана неоднократно выражали озабоченность распространением контрафактного алкоголя в регионе. В конце прошлого года под Казанью произошло массовое отравление студентов, которые приобрели для вечеринки контрафактный спирт, но в итоге перепутали емкости и употребили незамерзающую жидкость на метаноле. 14 человек были госпитализированы, из них трое — в тяжелом состоянии. Одна девушка впала в кому, после чего умерла. Уголовные дела возбудили против продавцов обеих жидкостей.

«То, что предлагают депутаты Татарстана, это гармонизация законодательства: уравнять в правах продавцов алкогольной нелегальной продукции и нелегальной спиртосодержащей продукции»,— говорит директор Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. Он отмечает, что под непищевой продукцией может подразумеваться технический спирт, который разбавляют водой до 40 градусов. По его словам, «смысл предложенной меры — устрашение продавцов спиртосодержащей жидкости». «Ну, может быть, кого-то рост штрафа в 15 раз устрашит, а кого-то нет. У нас вот за воровство и коррупцию какие наказания? А воровство продолжается»,— рассуждает он. Господин Дробиз считает, что это не может прекратить нелегальную продажу этилового спирта. «Проблема не в этом, что штрафы маленькие, а в том, что у людей зарплаты низкие и на покупку легального алкоголя денег не хватает. Здесь что ни придумывай, все равно ничего не получится»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов