Суд признал законным обыск у главы «Яблока» в Татарстане

Советский райсуд Казани разрешил проведение обыска в квартире председателя татарстанского отделения «Яблока» Руслана Зинатуллина. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

Напомним, сам обыск прошел еще 17 марта 2022 года в рамках уголовного дела о склонении к массовым беспорядкам в протестном Telegram-чате. Тогда следственные действия проходили в жилищах еще как минимум восьми человек.

Господин Зинатуллин обжаловал решение суда о проведении обыска. Он посчитал это решение незаконным, поскольку, по его словам, никаких доказательств о его причастности к делу не предоставлено. 5 мая Верховный суд Татарстана отменил постановление об обыске. А 20 мая Советский райсуд Казани вынес новое решение по ходатайству следствия, отказав в его удовлетворении.

Однако затем это решение обжаловало прокуратура Татарстана. 26 октября Шестой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление. В итоге 5 декабря Советский райсуд уже в третий раз рассматривал ходатайство следствия о разрешении на обыск. На этот раз райсуд посчитал, что обыск был законным.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"