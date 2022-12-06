КПРФ хочет создать музей семьи Сталиных в Казани

Татарстанское отделение КПРФ планирует открыть «музей семьи Сталиных» в Казани. Для этого коммунисты хотят выкупить квартиру на улице Гагарина, где жил сын вождя советского государства Василий Сталин (был отправлен в ссылку в Казань после смерти отца). Об этом «Ъ-Казань» сообщил первый секретарь рескома КПРФ, депутат Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов.

«У нас в планах по улице Гагарина, где жил Василий Иосифович Сталин, выкупить эту квартиру и сделать там музей семьи Сталиных»,— сказал «Ъ-Казань» господин Миргалимов. Он напомнил, что музей Сталина есть в Башкирии.

Господин Миргалимов добавил, что коммунисты не оставили идею добиться установки памятника Сталину в Зеленодольске. «Мы работаем в этом направлении»,— сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что памятник Иосифу Сталину появился в Набережных Челнах по инициативе частной школы «Смеем мечтать». Однако в министерстве образования и науки Татарстана «Ъ-Казань» сообщили, что у этой организации нет лицензии на образовательную деятельность.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"