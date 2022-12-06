Благотворителям вычтется

В заксобрании Нижегородской области обсудили предложение фракции «Единой России» ввести инвестиционные налоговые вычеты для предприятий, помогающих техникумам и школам. Преференции будут ранжированы по размеру, законодатель готов частично компенсировать до 25 млн руб. спонсорской помощи. Таким образом единороссы хотят стимулировать промышленников и бизнес, развивать материальную базу образовательных учреждений, помогая готовить профессиональные кадры. В правительстве Нижегородской области инициативу поддержали, и в региональной ассоциации промышленников предлагают убрать максимальный порог и сегрегацию предприятий по объему благотворительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профориентацию молодежи решили стимулировать льготой для благотворителей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Профориентацию молодежи решили стимулировать льготой для благотворителей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по экономике, промышленности и развитию предпринимательства обсудил инициативу «Единой России» о налоговых льготах предприятиям, которые оказывают благотворительную помощь образовательным организациям. Единороссы предлагают ввести для таких спонсоров инвестиционный налоговый вычет в зависимости от размера денежных пожертвований или приобретенного имущества.

Благотворители смогут получить вычет за оборудование техникумов, профильных технических или специализированных школьных классов. Например, это будет касаться покупки дорогих музыкальных инструментов для музыкальных школ, уточнила вице-спикер заксобрания и руководитель фракции ЕР Ольга Щетинина. Также правом на льготу предполагается наделить те организации, которые будут помогать муниципальным и областным учреждениям культуры — клубам, дворцам и домам культуры и народного творчества, музеям, библиотекам, театральным и концертным организациям и созданным при них попечительским фондам.

Ольга Щетинина подчеркнула, что многие нижегородские компании и крупные предприятия безвозмездно помогают образованию и культуре, власти хотят поучаствовать в этом, стимулируя меценатов больше вкладываться в учебные заведения.

«Принятие этого закона позволит более масштабно подойти к формированию материальной базы заведений, с которыми сотрудничают предприятия. Мы фактически часть средств будем им из бюджета возвращать. Это будет не совсем благотворительность, а скорее партнерство с областным правительством»,— добавила она.

Формально инициатива единороссов приводит региональное законодательство в соответствие с ноябрьскими поправками к Налоговому кодексу РФ, предполагающими стопроцентный налоговый вычет для благотворителей. Однако в нижегородском законопроекте максимальный объем благотворительных расходов, подлежащих компенсации из бюджета, ограничен 25 млн руб. имущества вложений и ранжирован в зависимости от суммы пожертвования.

Если благотворитель поможет учебному заведению деньгами или имуществом на 15–25 млн руб., то инвестиционный налоговый вычет составит 80% от этой суммы. При помощи на 7–15 млн руб. льгота составит 70%, до 7 млн — 60%.

За счет этого механизма региональные власти также хотят активнее стимулировать и промышленные предприятия. Некоторые из них организуют профильные классы для подготовки специалистов начиная со школьной скамьи. Подобные образовательные проекты с профессиональным ориентированием есть у Выксунского металлургического завода ОМК, «Русполимета» в Кулебаках, судостроительного завода «Красное Сормово» и других крупных предприятий региона.

Единороссы предлагают с помощью инвестиционных налоговых вычетов расширить базу партнеров техникумов и школ, которые могли бы обучать школьников и студентов с ориентацией на собственное производство. Это необходимо, чтобы предприятия в условиях острого дефицита кадров не конкурировали друг с другом за молодых специалистов, отметил депутат Дмитрий Краснов. Примером взаимодействия правительства с промышленниками он назвал создание ресурсных центров на площадках заводов и в техникумах.

Заместитель министра промышленности Альбина Разина полагает, что предприятия будут активнее вкладываться в благотворительность, если будут получать компенсацию большей части своих вложений.

Некоторые эксперты предложили убрать ограничения по инвестициям и налоговому вычету. Заместитель гендиректора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Денис Замотин сообщил, что отдельные предприятия вкладывают в учебные классы гораздо больше, чем 25 млн руб., а запланированная ими реконструкция общежитий профильных техникумов и оборудования учебных классов масштабнее. «По нашим данным, тот же "Русполимет" уже потратил на эти цели более 30 млн руб. Если мы установим верхнюю планку, то можем снизить привлекательность преференции. И нет смысла в разбивке по категориям: нужно дать возможность и мотивировать к инвестициям и крупные предприятия, и предприятия малого и среднего бизнеса», — отметил господин Замотин.

Однако авторы законопроекта считают, что снятие ограничений по верхней планке не позволит точно рассчитать выпадающие расходы бюджета Нижегородской области, к тому же пользоваться преференциями будут не все, оставляя часть затрат в качестве чистой благотворительности. «Процентные соотношения родились не на пустом месте, а исходя из реального положения дел. Фактически нижегородские предприятия, инвестируя в образовательную инфраструктуру, показали уровень цифр и возможных отчислений, которые позволяют в качестве благотворительности организовать профессиональный образовательный процесс», — подчеркнул председатель комитета Игорь Норенков.

Однако депутаты комитета не исключили, что со временем ограничения по суммам компенсируемой благотворительной помощи могут отменить, если мера господдержки покажет свою эффективность. Проект закона рекомендовано принять в двух чтениях 15 декабря на пленарном заседании нижегородского заксобрания.

Владимир Зубарев