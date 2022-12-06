Кубани возместят 3,9 млн рублей за размещение эвакуированных жителей Херсонской области

Правительство РФ возместит Краснодарскому краю 3,9 млн руб. за размещение эвакуированных жителей Херсонской области. Соответствующий приказ правительства опубликован на официальном портале правовой информации.

По данным ТАСС, всего правительство выделит шести регионам более 32,6 млн руб. Деньги также получат Крым (5,7 млн руб.), Ставропольский край (6,3 млн руб.), Волгоградская (1,2 млн руб.), Воронежская (7,2 млн руб.) и Ростовская (8,3 млн руб.) области.

За счет выделенных средств регионам возместят затраты на размещение, питание, уход и лекарственное обеспечение граждан, вынужденно покинувших территорию Херсонской области.

Татьяна Ручкина

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