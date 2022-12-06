Железнодорожный гектар

«Пермское агентство инвес­тиционного жилищного кредитования» раскрыло концепцию освоения м/р ДКЖ в Дзержинском районе Перми. На территории в 40 га планируется возвести не менее 200 тыс. кв. м жилья и объекты соц­инфраструктуры. Площадку предполагается застроить 9-этажными домами, но будут и высотные акценты. Одни экс­перты называют анонсированную высотность «рабочим вариантом» при условии оптимальной плотности застройки. Другие обращают внимание, что строительство без высотных доминант не даст необходимой рентабельности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На заседании регионального градсовета краевые власти презентовали концепцию освоения пермского микрорайона ДКЖ. Ее представлял оператор проекта — «Пермское агентство инвес­тиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Как сообщили «Ъ-Прикамье» в ПАИЖК, на территории общей площадью 40 га предполагается многоэтажная застройка. Речь идет о земле, ограниченной улицами Барамзиной, Герцена, Локомотивной, Гатчинской, Переселенческой, проспектом Парковым и ул. Зои Космодемьянской. «Не менее половины фронта застройки должны составлять дома базовой этажности девять этажей с размещением высотных акцентов»,— отметили в агентстве.

Такой выбор высотности оператор объяснил формированием «человеческого масштаба улиц и дворов, которые становятся более компактными». «Это позволит сформировать гуманный масштаб городской среды»,— заметили в агентстве. Застройка микрорайона будет формироваться по квартальному принципу, на основе концепции «двор без машин». Гостевые парковки разместят за пределами двора, а стоянки для жителей — на подземном паркинге. Всего на этой территории предполагается возвести не менее 200 тыс. кв. м жилья, а также соцучреждения. Параметры объектов соц­инфраструктуры будут установлены в документации по планировке территории.

Количество и состав лотов, на которые разобьют территорию для выставления на торги, установят исходя из количества образованных участков. Их границы определит документация по планировке территории.

Члены градсовета приняли концепцию развития микрорайона к сведению и рекомендовали использовать ее для разработки градостроительных документов.

Пока краевые власти готовятся к освоению только двух кварталов, №16 и 17. Подписано соответствующее распоряжение, касающееся территории, ограниченной улицами Энгельса, Локомотивной, Углеуральской и Барамзиной (5,2 га). Для комплексного освоения всей обширной площадки предполагается, в том числе, привлекать застройщиков по конкурсу. Известно, что из 40 га в микрорайоне под жилую застройку отведено 7,5 га. Максимальный срок завершения всего проекта предполагается в 2037 году. Первый конкурс объявят уже в конце 2022-го — начале 2023 года.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин назвал концепцию освоения территории ДКЖ интересной. Он отмечает, что власти намереваются разыграть участки с готовыми высотными характеристиками, объемно-планировочными решениями застройки и даже требованиями по дизайн-коду. По мнению эксперта, это позволит сделать застройку микрорайона сбалансированной. Анонсированную высотность домов господин Занин назвал «рабочим» вариантом: «Если плотность застройки территории будет оптимальной, то предложенная высотность вполне нормальная. Для людей супервысокие дома, наверно, не всегда комфортны, поэтому покупатели для такого жилья точно найдутся». Логичным господин Занин считает вариант, если участки в микрорайоне станут выставлять на торги кварталами. Интерес застройщиков, полагает он, к освоению площадки будет зависеть от цен, по которым участки будут выставляться на аукцион.

По словам директора «Эстейт Групп» (офис продаж застройщиков на аутсорсинге) Алексея Терентьева, эта территория — одна из немногих в Перми, приближенных к центру и ожидающих активного развития. Он полагает, что в микрорайоне будет востребовано жилье комфорт- и бизнес-класса, основные его преимущества — близость к центру и к Черняевскому лесу. У локации есть проблемы с транспорт­ной доступностью и инфраструктурой, но проект призван нивелировать эти «минусы». «Девятиэтажная застройка не даст необходимой рентабельности по проекту для большинства девелоперов. Поэтому замечательно, что на площадке предусмотрели наличие высотных доминант»,— высказался Алексей Терентьев.

Евгения Ахмедова