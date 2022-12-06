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«Свезы» предания

Фанерный комбинат не смог поспорить с ТПП из-за отказа в выдаче заключений о форс-мажоре

В арбитраже формируется судебная практика, по которой бизнес лишается возможности оспорить отказы торгово-промышленных палат в выдаче заключений об обстоятельствах непреодолимой силы. В Прикамье суд прекратил производство по шести заявлениям пермского фанерного комбината «Свеза Уральский» к Пермской торгово-промышленной палате. Предприятие пыталось признать недействительными решения об отказе в заключениях, которые могли бы помочь комбинату избежать ответственности по контрактам с контрагентами. Как установил суд, подобные заключения оспаривать нельзя, поскольку они не относятся к ненормативным правовым актам. Эксперты говорят, что решения ориентируют предпринимателей в спорах с партнерами не надеяться только на заключения ТПП, а искать другие доказательства форс-мажора.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С заявлениями к Пермской торгово-промышленной палате ООО «Свеза Уральский» обратилось минувшим летом. Компания пыталась получить в палате заключения, подтверждающие обстоятельства форс-мажора, наличие которых освободило бы ее от ответственности за неисполнение контрактов перед контрагентами. Возможность получения таких заключений у бизнеса появилась после начала пандемии коронавируса, а затем эту практику пытались распространить и на предприятия, которые пострадали от санкций.

ООО «Свеза Уральский» производит фанеру на Пермском фанерном комбинате, который вошел в состав группы в 2006 году. Предприятие принадлежит санкт-петербургскому ООО «Свеза-Лес». После начала боевых действий на Украине комбинат в Уральском временно приостанавливал работу. Свои действия в компании объяснили нарушением логистических цепочек и невозможностью поставки продукции в европейские страны. Тогда же ООО обратилось в ТПП с заявлениями о выдаче заключений о наличии форс-мажорных обстоятельств.

По данным «Ъ-Прикамье», в заявлениях в палату ООО указывало, что из-за международной обстановки компания не может исполнять внутрироссийские контракты в части оплаты и приема сырья. В результате ни одно из заявлений удовлетворено не было. Как пояснили в Пермской ТПП, заявитель не подтвердил прямую причинно-следственную связь между введенными санкциями иностранных государств и невозможностью исполнения своих обязательств по договорам с российскими партнерами. Экс­перты палаты пришли к выводу, что проблемы при исполнении контрактов у ООО «Свеза Уральский» возникли из-за отсутствия денежных средств, что, по общему правилу, не относится к обстоятельствам непреодолимой силы. Кроме того, ООО самостоятельно не занимается экспортом продукции — данные функции выполняет головная компания «Свеза-Лес». Эти выводы ТПП предприятие пыталось обжаловать в суде.

В отзывах на заявления компании юристы Пермской ТПП указали, что у заявителей вообще нет права обжаловать отказы на выдачу заключений о наличии или об отсутствии обстоятельств непреодолимой силы. Согласно правовой позиции ответчика, ТПП не относится к органам, действия или бездействие которого можно оспаривать в суде. В итоге арбитраж с этой позицией согласился. Во всех решениях отмечается, что заключения ТПП не относятся к ненормативным правовым актам, которые могут быть оспорены. Это связано с тем, что заключения не носят властно-распорядительный характер и не порождают последствия в сфере административных или публичных взаимоотношений. По мнению арбитража, документ фактически является экспертным заключением и может использоваться лишь как одно из доказательств при подтверждении позиций в споре между сторонами договора.

В итоге Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по всем шести заявлениям ООО «Свеза Уральский». Часть из них компания безуспешно пыталась обжаловать в апелляционной и кассационной инстанциях. Стоит отметить, что аналогичное решение вынесено и Арбитражным судом Свердловской области, где законность отказа в выдаче заключения о наличии форс-мажорных обстоятельств пыталась обжаловать другая компания «Свезы», НАО «Свеза Верхняя Синячиха». Производство по заявлению также было прекращено.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов пояснил, что не может комментировать судебные акты. При этом он отмечает, что жалоб со стороны бизнес-сообщества на невыдачу заключений о форс-мажоре практически не было. «Речь идет об единичных случаях, которые касались внешнеэкономических контрактов,— говорит он.— В тот момент была правовая неопределенность относительно того, кто уполномочен их выдавать. Отказ в выдаче этого документа еще не означает, что палата нарушает права субъекта предпринимательской деятельности».

Старший юрист Birch Legal Елизавета Белоцерковская отмечает, что наличие заключения ТПП о форс-мажоре, в случае спора между сторонами контракта, не должно предопределять выводы суда по вопросу освобождения от договорной ответственности. «Суд будет оценивать все доказательства в совокупности и сможет сделать вывод о наличии обстоятельств непреодолимой силы, даже если ТПП приняла решение об отказе в выдаче соответствующего заключения,— говорит эксперт.— Решение по этому спору должно ориентировать участников оборота, которым не удалось получить заветное заключение ТПП, активно собирать и представлять суду иные убедительные доказательства».

Дмитрий Астахов

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