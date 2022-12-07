Судьи не проявили отзывчивость

Конституционный суд подтвердил действующий порядок отзыва муниципальных депутатов. Сейчас он настолько сложен, что такую процедуру просто невозможно реализовать, жаловались заявители. Зато, объяснили судьи, она надежно защищает права избирателей и их избранников. На самом деле институт отзыва депутатов — вещь скорее вредная, отмечает эксперт: если он и будет работать, то исключительно против оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) не увидел противоречий в нормах закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», определяющих порядок отзыва местных депутатов. Об этом говорится в отказном определении на жалобу москвички Елены Аксеновой, опубликованном на сайте суда.

Заявительница оспаривала правила, по которым основанием для отзыва выборного должностного лица могут быть его действия, признанные противоправными в судебном порядке, либо волеизъявление более 50% избирателей. По ее мнению, такой порядок противоречит конституционному принципу народовластия, так как создает непреодолимые препятствия в реализации избирательного права. Ведь если для наделения полномочиями требуется набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы избирателей, то для «отзывного» волеизъявления требуется уже больше половины от их списочного состава, подчеркивалось в жалобе.

Как рассказала “Ъ” госпожа Аксенова, поводом для обращения в КС стал затянувшийся конфликт вокруг установки шлагбаума во дворе одного из домов Тверского района Москвы. Жители сначала добились разрешения на шлагбаум, но потом оно было отменено муниципальными депутатами. Попытки добиться пересмотра решения об отмене успеха не имели, равно как и иски о признании незаконными действий депутатов.

Такое судебное решение позволило бы добиваться отзыва народных избранников, чьи действия шли вразрез с пожеланиями жильцов, объясняет Елена Аксенова. Инициировать их отзыв через процедуру голосования активисты даже не пытались, поскольку набрать более половины голосов избирателей района совершенно нереально. По ее мнению, достаточно было бы количества проголосовавших за депутата на выборах плюс еще хотя бы один голос. Поэтому группа активистов в прошлом году обжаловала нормы устава муниципального образования Тверское, в том числе предусматривающие голосование за отзыв не менее половины зарегистрированных избирателей. Но Мосгорсуд в удовлетворении иска отказал. Он указал, что облегченная процедура отзыва, на которой настаивают заявители, может приводить к злоупотреблению и «недопустима, в том числе с точки зрения необходимости обеспечения непрерывности осуществления функций выборной публичной власти».

Вышестоящие судебные инстанции с такой позицией согласились, а теперь ее поддержал и КС. Спорные нормы содержат гарантии, исключающие произвольную оценку деятельности, а также не основанное на действительной воле населения досрочное прекращение полномочий должностных лиц местного самоуправления, говорится в определении КС. Следовательно, делает вывод суд, они направлены на обеспечение избирательных прав граждан и на судебную защиту прав отзываемого лица, а в итоге — на реализацию закрепленных в Конституции принципов народовластия и самостоятельности местного самоуправления.

Елена Аксенова сказала “Ъ”, что с точки зрения конфликта, ставшего причиной для обращения в КС, отказ суда уже не актуален: после очередных выборов осенью 2022 года состав районного совета депутатов поменялся, и тех, чьего отзыва хотели добиться активисты, в новом созыве не оказалось. Однако она по-прежнему считает неправильной ситуацию, при которой депутата избирают, условно говоря, десятью голосами, а для его отзыва требуется уже 500.

Бывший глава совета депутатов округа Тверской Яков Якубович согласен с тем, что механизм отзыва муниципального депутата сегодня — фактически не работающая норма, слишком сложна процедура ее реализации. С другой стороны, добавляет он, сама по себе необходимость такого института не очевидна: депутат избирается на ограниченный срок, и если он действует вопреки воле избирателей, они могут просто не голосовать за него в следующий раз. «Народ должен учиться жить при демократии», настаивает господин Якубович, а если депутат нарушает законодательство, то есть надзорный орган в лице прокуратуры.

Гарантия пребывания избранного лица в должности на весь срок полномочий — это один из международных избирательных стандартов, напоминает политолог Александр Кынев. С этой точки зрения институт отзыва депутата — вещь скорее вредная и никакой пользы принести не может, считает он. Заранее понятно, что такой инструмент будет работать прежде всего против оппозиции, потому что граждане на депутата, в отличие от власти, давить не смогут, рассуждает эксперт. Не случайно, продолжает он, в мировой практике институт отзыва практически не встречается, а редкие случаи носят скорее экзотический характер — как, например, в американской Калифорнии, где в 2003 году в результате отзывной кампании губернатора Грэя Дэвиса заменили на Арнольда Шварценеггера. Впрочем, уже в 2021 году отозвать действующего калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома не удалось, добавляет господин Кынев.

Анастасия Корня