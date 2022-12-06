В октябре регионы Черноземья недополучили 12 млрд рублей налогов по сравнению с прошлым годом

В октябре налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов РФ впервые в 2022 году снизились в годовом выражении – на 6,6%, до 1,3 трлн руб., подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. К середине осени региональные бюджеты стали недополучать налоги из-за падения корпоративных прибылей. Так, четыре субъекта Черноземья не досчитались 12,09 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расчеты основаны на статистике ФНС о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней по форме №1-НМ. В общую сумму налоговых сборов включены все поступления, администрируемые налоговыми органами, за исключением страховых взносов во внебюджетные фонды. При этом не учитывались администрируемые Федеральной таможенной службой ввозной НДС, уплачиваемый при импорте товаров на территорию РФ, а также доходы от внешнеэкономической деятельности в виде таможенных пошлин.

По данным аналитиков, лишь в каждом шестом регионе страны рост налоговых доходов обогнал инфляцию. Существеннее всего в РФ сократились поступления в бюджеты Мурманской области (на 66,7%, или на 13,3 млрд руб., относительно октября 2021 года), Красноярского края (– 61,2%, или –44,4 млрд руб.) и Хакасии. В десятку таких регионов вошли два представителя Черноземья: Липецкая (–42,5%, или –4,1 млрд руб.) и Курская области (–39,6%, или –3,6 млрд руб.)

Всего же за десять месяцев нынешнего года в Липецкой области собрано в консолидированный бюджет РФ 59,8 млрд руб. (на 25% меньше показателя прошлого года за аналогичный период). Поступления именно за октябрь составили 5,53 млрд руб.

В Курской области собрали с начала года всего 52,4 млрд руб. (на 15% меньше), непосредственно за месяц – 5,57 млрд руб.

В Белгородской области – собрали за девять месяцев всего 95,79 млрд руб. (на 18% меньше), а за октябрь - 9,62 млрд руб. (на 2,77 млрд руб. меньше, чем за тот же период годом ранее или на 22,4%).

В Воронежской области за десять месяцев в консолидированный бюджет РФ собрано 105,46 млрд руб. (на 9% больше, чем годом ранее), непосредственно за октябрь – 13,55 млрд руб. (на 1,62 млрд руб. меньше или на 10,7%).

В Орловской области всего собрали 23,43 млрд руб. (рост на 6%), за октябрь – 3 млрд руб. (на 103 тыс. больше или на 3,5%).

В Тамбовской области – 30,63 млрд руб. (рост на 16%), за октябрь – 4,25 млрд руб. (на 451 тыс. больше или на 11,9%).

По мнению аналитиков, уже летом, по мере сокращения спроса на российские углеводороды и укрепления рубля, налоговые доходы государства стали снижаться, приближаясь к уровню прошлого года: «Сильнее сократились налоговые поступления в региональные бюджеты, более зависимые от уровня деловой активности бизнеса на местах, в то время как федеральный бюджет продолжал подпитываться постепенно снижающейся сырьевой рентой». В результате в октябре 2022 года налоговые доходы региональных бюджетов составили 1,33 трлн руб., что на 6,6%, или на 94,5 млрд руб. меньше, чем в октябре 2021 года. Сокращение налоговых доходов регионов в годовом выражении произошло впервые с начала постпандемийного восстановления экономики (с января 2021 года или за 20 месяцев).

Особенно существенно в октябре сократились поступления в региональные бюджеты налога на прибыль – на 40,2% год к году, или на 228,5 млрд руб., до 340,2 млрд руб. Это объясняется уменьшением прибылей бизнеса в условиях замедления экономической активности и падения внешнего и внутреннего спроса. «Субъекты, в которых базируются крупные добывающие предприятия, забирают лишь часть доходов сырьевиков через налог на прибыль и НДФЛ. Это два ключевых налога для региональных бюджетов. В то же время центр возвращает и распределяет между регионами часть аккумулированных средств через межбюджетные трансферты, составлявшие в прежние времена свыше четверти относительно собственных доходов субъектов. По итогам октября из 3,26 трлн руб. совокупных налоговых сборов регионы оставили себе 40,9%, остальная часть ушла в федеральный бюджет. Годом ранее региональная доля составляла 46% – ее снижение стало в первую очередь результатом начавшегося с середины лета сокращения поступлений налога на прибыль. При этом важно понимать, что налоговые сборы за октябрь отражают начисления за сентябрь и предшествующий период, поэтому налоговая статистика отзеркаливает фактическую ситуацию в экономике с запозданием»,– пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В компании отметили, что менее чем у половины регионов – 39 – в октябре налоговые доходы номинально выросли по сравнению с аналогичным месяцем год назад. Но лишь у 15 субъектов, то есть у каждого шестого региона, этот прирост обогнал инфляцию (индекс потребительских цен в октябре составил 12,6% в годовом выражении). Уменьшение налоговых поступлений в региональные бюджеты в основном связывают с недобором налога на прибыль.

Андрей Цветков