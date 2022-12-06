Генерала спасли сроки

Волжский районный суд вынес решение по итогам третьего рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева, который обвиняется в превышении полномочий. Он признан виновным в превышении полномочий, но освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности преступления. В декабре 2021-го кассационный суд направил материалы дела на очередное рассмотрение после того, как Качев был осужден на два года колонии-поселения. Годом ранее Игорь Качев был оправдан, но кассация вернула дело на новое рас­смотрение.

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Волжский районный суд Саратова признал бывшего начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы. Однако судья Анатолий Рыблов освободил бывшего руководителя управления МЧС от уголовной ответственности в связи с окончанием срока давности преступления. Суд признал, что Игорь Качев подписал документы о выполненных работах на ремонт спецтехники, хотя они не были завершены.

Дело в отношении генерал-майора внутренней службы Качева рассматривалось третий раз. В декабре прошлого года Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове по итогам рассмотрения жалобы его адвокатов отменил предыдущий приговор и направил его на повторное рассмотрение в новом составе суда. До этого после второго рассмотрения Волжский районный суд Саратова приговорил Качева к двум годам колонии-поселения. Также суд удовлетворил исковые требования ГУ МЧС по Саратовской области о взыскании с бывшего руководителя ущерба 6,2 млн руб. Позже это решение подтвердила апелляционная инстанция.

Суд признал, что в феврале 2016 года Игорь Качев получил от МЧС России финансовые лимиты на капитальный ремонт одного КамАЗа43105 и двух ЗИЛов131. В августе того же года в рамках гос­оборонзаказа ФГКУ «3й отряд ФПС по Саратовской области» и ФГКУ «6й отряд ФПС по Саратовской области» заключили контракты на ремонт техники с саратовским ООО «Альфа-инжиниринг» на 6,2 млн руб. (1,2 млн руб. на ремонт КамАЗа и по 2,5 млн руб.— ремонт двух ЗИЛов). Подрядчик должен был завершить работы до 2 сентября 2016 года, но этого не произошло. «Альфа-инжиниринг» передал работы на субподряд ФАУ «ЦМТО ФПС по Саратовской области» и ООО «Автохолод Плюс», тогда как по условиям контракта делать этого не имел права. Руководители отрядов пожарной службы сообщили Игорю Качеву о нарушениях, в том числе о том, что сроки ремонта сорваны и есть основания для расторжения договоров, но тот потребовал подписать документы на оплату работ ООО «Альфа-инжиниринг» под устные гарантии, что ремонт машин будет завершен.

Игорь Качев был задержан сотрудниками УФСБ по Саратовской области в ноябре 2018 года, а через несколько дней он ушел с занимаемой должности по собственному желанию. Сначала начальник регионального управления МЧС признался во вменяемых ему преступлениях и сказал, что готов компенсировать ущерб.

Когда дело было передано в суд на первое рассмотрение, он заявил о своей невиновности и сказал, что в случае расторжения контракта ему пришлось бы возвращать средства в МЧС России, что могло бы быть чревато для него дисциплинарными взысканиями вплоть до увольнения. Кроме того, он утверждал, что все средства были потрачены целевым образом, хотя и с задержкой на месяц.

После первого рассмотрения, которое завершилось в июне 2020 года, районный суд полностью оправдал господина Качева. Кроме того, он получил право на реабилитацию, с решением согласилась апелляционная инстанция. Однако в ноябре того же года кассационный суд отменил его, признав, что «при рассмотрении дела и принятии решений допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия».

Оправдательный приговор обжаловал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, отметивший в кассационном представлении, что суд «односторонне оценил представленные доказательства, не сопоставил их между собой, не привел в приговоре всех обстоятельств, установленных в ходе судебного ­разбирательства».

На прениях по итогам третьего рассмотрения уголовного дела, которые состоялись на прошлой неделе, гособвинитель Ирина Шишкина попросила суд признать господина Качева виновным и назначить ему два года колонии-поселения и лишить права занимать должности на государственной службе на два года. При этом прокурор попросила освободить обвиняемого от уголовной ответственности в связи с тем, что ему предъявлено обвинение в преступлении средней тяжести и с момента его совершения прошло более шести лет.

Игорь Качев вину не признал. Его адвокат Алексей Командиров сказал, что решение о возможном обжаловании еще не принято. «Приговор достаточно объемный, мы его еще не получили на руки. После того как это произойдет, будем изучать и по согласованию с доверителем принимать решение»,— сказал «Ъ» господин Командиров.

Сергей Петунин