Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генерала спасли сроки

Вынесено решение по делу в отношении экс-главы саратовского управления МЧС

Волжский районный суд вынес решение по итогам третьего рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева, который обвиняется в превышении полномочий. Он признан виновным в превышении полномочий, но освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности преступления. В декабре 2021-го кассационный суд направил материалы дела на очередное рассмотрение после того, как Качев был осужден на два года колонии-поселения. Годом ранее Игорь Качев был оправдан, но кассация вернула дело на новое рас­смотрение.

Фото: 64.mchs.gov.ru

Фото: 64.mchs.gov.ru

Волжский районный суд Саратова признал бывшего начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы. Однако судья Анатолий Рыблов освободил бывшего руководителя управления МЧС от уголовной ответственности в связи с окончанием срока давности преступления. Суд признал, что Игорь Качев подписал документы о выполненных работах на ремонт спецтехники, хотя они не были завершены.

Дело в отношении генерал-майора внутренней службы Качева рассматривалось третий раз. В декабре прошлого года Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове по итогам рассмотрения жалобы его адвокатов отменил предыдущий приговор и направил его на повторное рассмотрение в новом составе суда. До этого после второго рассмотрения Волжский районный суд Саратова приговорил Качева к двум годам колонии-поселения. Также суд удовлетворил исковые требования ГУ МЧС по Саратовской области о взыскании с бывшего руководителя ущерба 6,2 млн руб. Позже это решение подтвердила апелляционная инстанция.

Суд признал, что в феврале 2016 года Игорь Качев получил от МЧС России финансовые лимиты на капитальный ремонт одного КамАЗа43105 и двух ЗИЛов131. В августе того же года в рамках гос­оборонзаказа ФГКУ «3й отряд ФПС по Саратовской области» и ФГКУ «6й отряд ФПС по Саратовской области» заключили контракты на ремонт техники с саратовским ООО «Альфа-инжиниринг» на 6,2 млн руб. (1,2 млн руб. на ремонт КамАЗа и по 2,5 млн руб.— ремонт двух ЗИЛов). Подрядчик должен был завершить работы до 2 сентября 2016 года, но этого не произошло. «Альфа-инжиниринг» передал работы на субподряд ФАУ «ЦМТО ФПС по Саратовской области» и ООО «Автохолод Плюс», тогда как по условиям контракта делать этого не имел права. Руководители отрядов пожарной службы сообщили Игорю Качеву о нарушениях, в том числе о том, что сроки ремонта сорваны и есть основания для расторжения договоров, но тот потребовал подписать документы на оплату работ ООО «Альфа-инжиниринг» под устные гарантии, что ремонт машин будет завершен.

Игорь Качев был задержан сотрудниками УФСБ по Саратовской области в ноябре 2018 года, а через несколько дней он ушел с занимаемой должности по собственному желанию. Сначала начальник регионального управления МЧС признался во вменяемых ему преступлениях и сказал, что готов компенсировать ущерб.

Когда дело было передано в суд на первое рассмотрение, он заявил о своей невиновности и сказал, что в случае расторжения контракта ему пришлось бы возвращать средства в МЧС России, что могло бы быть чревато для него дисциплинарными взысканиями вплоть до увольнения. Кроме того, он утверждал, что все средства были потрачены целевым образом, хотя и с задержкой на месяц.

После первого рассмотрения, которое завершилось в июне 2020 года, районный суд полностью оправдал господина Качева. Кроме того, он получил право на реабилитацию, с решением согласилась апелляционная инстанция. Однако в ноябре того же года кассационный суд отменил его, признав, что «при рассмотрении дела и принятии решений допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия».

Оправдательный приговор обжаловал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, отметивший в кассационном представлении, что суд «односторонне оценил представленные доказательства, не сопоставил их между собой, не привел в приговоре всех обстоятельств, установленных в ходе судебного ­разбирательства».

На прениях по итогам третьего рассмотрения уголовного дела, которые состоялись на прошлой неделе, гособвинитель Ирина Шишкина попросила суд признать господина Качева виновным и назначить ему два года колонии-поселения и лишить права занимать должности на государственной службе на два года. При этом прокурор попросила освободить обвиняемого от уголовной ответственности в связи с тем, что ему предъявлено обвинение в преступлении средней тяжести и с момента его совершения прошло более шести лет.

Игорь Качев вину не признал. Его адвокат Алексей Командиров сказал, что решение о возможном обжаловании еще не принято. «Приговор достаточно объемный, мы его еще не получили на руки. После того как это произойдет, будем изучать и по согласованию с доверителем принимать решение»,— сказал «Ъ» господин Командиров.

Сергей Петунин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...