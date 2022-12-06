Прокурор вернул взятку в суд

Первый кассационный суд общей юрисдикции вернул дело экс-замминистра экономического развития региона Ларисы Кузнецовой на новое апелляционное рассмотрение. Госпожа Кузнецова обвиняется в получении взятки через посредника. В роли посредника, по версии следствия, выступил супруг экс-чиновницы Олег Козлов. В отношении обоих выносились и оправдательный, и обвинительный приговоры. Адвокат Ларисы Кузнецовой Елена Сергун после ознакомления с мотивировочной частью постановления намерена обратиться в Верховный суд РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кассационный суд согласился с позицией областной прокуратуры в деле о взятках

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Кассационный суд согласился с позицией областной прокуратуры в деле о взятках

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Уголовное дело бывшего заместителя министра экономического развития Саратовской области Ларисы Кузнецовой и ее супруга предпринимателя Олега Козлова, которые обвинялись в получении взятки в особо крупном размере, вернули на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Первого кассационного суда общей ­юрисдикции.

В суде уточнили, что в июне этого года при рассмотрении дела в апелляционной инстанции по жалобе защиты госпожи Кузнецовой Саратовский областной суд принял решение вернуть дело прокурору «для устранения процессуальных нарушений». С таким решением не согласилась сторона обвинения. Представитель облпрокуратуры в кассационном представлении утверждал, что ссылки суда апелляционной инстанции на отсутствие в обвинительном заключении конкретных данных о времени, местах передачи денежных средств господином Козловым госпоже Кузнецовой, их суммах, а также на нарушение сроков предварительного расследования необоснованны и основанием для возвращения уголовного дела прокурору не являются. Государственное обвинение настаивало, что обвинительное заключение соответствует требованиям закона, в нем раскрыты признаки инкриминированных фигурантам преступлений, и просило отменить апелляционное определение и передать дело на новое апелляционное рассмотрение. Это требование было удовлетворено. Дело возвращено в Саратовский облсуд.

В январе этого года Октябрьский районный суд Саратова приговорил Ларису Кузнецову к десяти годам колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14летнего возраста. Господину Козлову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также госпоже Кузнецовой было запрещено работать в органах государственной власти в течение восьми лет. Оба фигуранта по решению суда должны выплатить в доход государства штраф 35 млн руб.

Бывшая чиновница была признана виновной в получении незаконного вознаграждения от предпринимателя на общую сумму более 13 млн руб., а ее супруг — в посредничестве при получении взятки.

Деньги предназначались якобы за «беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности в помещениях, занимаемых ГКУ СО „МФЦ“ на территории Саратовской области и дальнейшее общее ­покровительство».

По версии следствия, средства передавались чиновнице с сентября 2013 по февраль 2017 года, когда Лариса Кузнецова занимала должность главы комитета по информатизации, а после упразднения этого ведомства в декабре 2016 года — заместителя министра экономического развития области.

Уголовное дело в отношении экс-замминистра возбудили весной 2020 года, после предъявленного ей в апреле того же года обвинения она уволилась из правительства.

Обвинительный приговор Ларисе Кузнецовой и Олегу Козлову был вынесен со второй попытки. При рассмотрении дела Октябрьским судом в апреле прошлого года оба фигуранта были оправданы в инкриминируемых им деяниях. Комментируя это решение, суд первой инстанции «не установил события преступлений, вмененных подсудимым». В комментарии инстанции, которая вынесла оправдательный приговор, говорилось, что суд, «оценив представленные стороной обвинения доказательства в совокупности с другими исследованными доказательствами, пришел к выводу, что событие преступлений, вмененных подсудимым Кузнецовой и Козлову, не ­установлено».

Тогда же госпожу Кузнецову восстановили в должности. Однако в июне прошлого года Саратовский обл­суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Чиновница покинула облправительство по собственному желанию.

Приговор обжаловали как сторона защиты, так и прокуратура, которая сочла решение районного суда слишком мягким.

Адвокат Ларисы Кузнецовой Елена Сергун настаивала на многочисленных процессуальных нарушениях в деле и заявляла о нарушении состязательности сторон и «обвинительном уклоне» при повторном рассмотрении дела. Отмену обвинительного приговора и возвращение дела прокурору в июне этого года она назвала единственно верным решением по этому делу, а по поводу возврата дела в апелляцию не нашлась, что ответить.

«Я даже не знаю, что сказать. Только одно: видимо, Саратовская область руководствуется своими законами и принципами, которым нас в юридическом институте не обучали,— заметила госпожа Сергун.— Практика по стране диаметрально противоположная. Будем обращаться в Верховный суд». Она добавила, что перед этим сторона защиты намерена ознакомиться с мотивировочной частью постановления Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Марина Ковалева