Развалился «Теремок»

Власти Краснодарского края подали в суд иск к собственнице гостевого дома «Теремок» в Сочи Любови Триандофилиди, который женщина попыталась снести. До революции это была дача одного из первых жителей курорта, инженера и депутата Покровского, в годы войны там располагался госпиталь. Охранный статус объект получил в 1999 году. В последнее время бывшая дача Покровского использовалась как гостевой дом. Владелица объекта объясняет свои действия тем, что охранный статус памятника не был отражен в документах. Эксперты считают, что собственник в подобных случаях обязан провести дополнительную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дача инженера Покровского была построена в 1903 году, в советское время использовалась под корпус санатория «Москва, до последнего времени здание использовалось как гостевой дом «Теремок»

Фото: открытые источники Дача инженера Покровского была построена в 1903 году, в советское время использовалась под корпус санатория «Москва, до последнего времени здание использовалось как гостевой дом «Теремок»

Фото: открытые источники

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края обратилось в Белореченский районный суд Кубани с иском к собственнице сочинского гостевого дома «Теремок» на улице Депутатской Любови Триандофилиди. Женщина начала работы по демонтажу здания, которое, согласно документам, является объектом культурного наследия. Инцидент привлек внимание градозащитников и СМИ, после чего на снос памятника отреагировали власти. Управление госохраны требует от собственника дома принять меры по его сохранению, сообщили «Ъ-Кубань» в ведомстве.

Ранее один из местных Telegram-каналов опубликовал видеокадры, на которых запечатлены процесс демонтажа здания, а также разговор с госпожой Триандофилиди, которая на камеру поясняла, что в документах о собственности отсутствуют сведения о наличии у здания охранного статуса.

Здание по улице Депутатской, 10 в Хостинском районе построено в дореволюционный период и известно как дача одного из первых жителей города, инженера, одного из строителей Восточно-Китайской железной дороги и депутата I Государственной Думы России (отсюда улица Депутатская) В. К. Покровского, построенная в «китайском» стиле. В советское время дача была национализирована и стала одним из корпусов санатория «Москва». В годы Великой Отечественной войны в санатории располагался госпиталь. В настоящий момент, по сведениям управления охраны памятников, здесь располагается гостевой дом «Теремок».

В мэрии курорта утверждают, что разрешения на снос объекта не выдавали, собственники начали осуществлять демонтаж здания, несмотря на то что оно внесено в соответствующий охранный реестр. Прокуратура объявила об организации проверки по факту сноса объекта культурного наследия без разрешительной документации. В случае выявления нарушений надзорное ведомство обещало принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

В краевом управлении охраны объектов культурного наследия «Ъ-Кубань» рассказали, что объект был внесен в охранный перечень в 1999 году, еще до появления государственного кадастра недвижимости, и вполне возможно, что сведения об охранном статусе здания могут быть не отражены в ЕГРН. «Но это не значит, что в этом случае объект не подлежит охране. Существует генплан, закон, публичное информирование. Они у себя сами на своем сайте писали, что это историческое здание»,— говорят в управлении.

В ведомстве также сообщили, что вместе с иском подано и ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета вести работы на объекте, пока оно не рассмотрено — участковый полицейский контролирует, чтобы снос не продолжился.

По телефону гостевого дома «Теремок» «Ъ-Кубань» сообщили, что объект находится на реконструкции, получить комментарий его собственника не удалось. С Сергеем Триандофилиди, который, по данным «СПАРК-Интерфакс», является собственником и президентом белореченского ООО «Виктория», выпускающего кондитерские изделия, связаться также не получилось — телефоны бизнесмена, указанные в открытом доступе, не отвечают.

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина считает, что собственник объекта культурного наследия перед сносом должен не только смотреть уже существующие ограничения в Росреестре, но и провести дополнительные проверки: поднять информацию из публичной кадастровой карты, правил землепользования и застройки, градостроительного плана участка. «Также перед сносом нужно было сделать обращение в администрацию района, чтобы уточнить, относится ли объект к памятникам архитектуры. И если да, то обратиться с заявлением о снятии этого статуса при наличии на то законных оснований»,— заключает юрист.

Михаил Волкодав

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