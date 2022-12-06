В Адыгее осудили экс-главу «Стройзаказчика» за ущерб в 33 млн рублей

В законную силу вступил приговор в отношении бывшего руководителя государственного бюджетного учреждения Адыгеи «Стройзаказчик». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло ущерб в 33 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

С ноября 2020 по апрель 2021 года экс-глава учреждения, зная об отсутствии необходимой разрешительной документации, согласовал строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопа. Работы предусматривали рубку лесных насаждений и перемещение плодородного слоя почвы на территории лесного участка. В итоге действия руководителя нанесли Управлению лесами по Адыгее ущерб в размере более 33 млн руб.

Бывшего руководителя «Стройзаказчика» обвинили по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд запретил ему на три года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ГБУ «Стройзаказчик» зарегистрировано в Майкопе в 2006 году. Компания занимается деятельностью по техническому контролю, испытаниям и анализу. Исполняющим обязанности руководителя является Аслан Хаджимов.

Татьяна Ручкина

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