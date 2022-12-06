В Кавказском районе за счет реализации инвестпроектов создали 1000 новых рабочих мест

За последние годы в Кавказском районе реализовали несколько инвестиционных соглашений и создали 1 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Найти работу помогают в кадровом центре «Работа России», который открыли в Кропоткине. Также там жители района могут переквалифицироваться, бесплатно пройти обучение и получить консультацию психолога. Специалисты ищут сотрудников для работодателей, приглашают их из других муниципалитетов. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что «сейчас важно удовлетворить спрос работодателей квалифицированными кадрами».

Она посетила и другие объекты района. В хуторе Привольный за 12 млн руб. капитально отремонтировали Дом культуры. По словам замгубернатора, теперь это, по сути, новое здание для творчества.

Татьяна Ручкина

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