В Анапе установлены подростки, осквернившие мемориальный комплекс

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса в ст. Анапской двумя подростками, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации управления, две девушки в возрасте 15 и 17 лет в темное время суток публично совершили неправомерные действия на территории мемориального комплекса в Парке 70-летия Победы ст. Анапской. Видео с кадрами произошедшего было размещено в социальных сетях, и вызвало негодование пользователей.

Территориальный следственный отдел организовал проверку по факту происшествия. Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела по ч.4 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

С подростками, совершившими неправомерные действия, работают следователи. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения преступления.

Анастасия Назарова