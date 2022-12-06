На Кубани разработали федеральный законопроект о восстановлении лесополос

Депутаты Заксобрания Краснодарского края разработали и направили на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на поддержание лесополос в надлежащем состоянии и их восстановление. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Документ направлен на создание правовых механизмов, призванных стимулировать интерес потенциальных арендаторов к оформлению прав на участки, занятых лесополосами и практически не содержащих в своем составе пашен, сенокосов и пастбищ. Кроме того, законом предполагается возможность сдавать в аренду такие участки без проведения торгов с арендной платой, не превышающей размер земельного налога.

Парламентарии отметили, что вопрос сохранения лесополос в надлежащем состоянии — один из ключевых: от мелиоративных насаждений напрямую зависят плодородие земель, защита их от эрозии. Кроме того, они защищают автомобильные и железнодорожные магистрали от снежных и песчаных заносов. В то же время такие участки не пользуются спросом у инвесторов, так как действующее законодательство не позволяет вести на них полноценную хозяйственную деятельность. В то же время только в Краснодарском крае площадь лесополос в составе земель сельхозназначения составляет 115 тыс. га.

«Поддержание в надлежащем состоянии лесополос вдоль железнодорожных путей позволит создать еще и благоприятное впечатление у гостей, которые в большинстве случаев приезжают на Кубань именно на поездах»,— прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Законопроект, разработанный депутатами Заксобрания Кубани, позволяет внести соответствующие поправки в Земельный кодекс. В настоящее время кубанские парламентарии изучают предложения, поступившие по доработке проекта федерального закона.

Леонид Ломакин

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