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Коммерсантъ FM
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В Курской области сформируют «народную дружину» для защиты границы

Власти Курской области формируют «народную дружину», которой предстоит «помогать военным охранять территорию региона». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Он уточнил, что в отряд под названием «Патриот» будут набирать добровольцев из «небезразличных курян».

«Курская область вновь на защите рубежей государства. Сегодня как никогда нам нужно сплотиться. Мы не пропустим врага и защитим свой край. За нами область и вся Россия. Приглашаем всех желающих присоединяться»,— написал губернатор.

Непосредственным набором добровольцев занимается центр поддержки и развития военно-патриотического воспитания Курской области «Патриот». Центр опубликовал в районных госСМИ Курской области объявления о том, что принимает мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

Их могут отправить в пожарный отряд с функциями в том числе по «участию в защите государственной границы», либо в подразделение по охране и патрулированию с дислоцированием в учебном центре, либо в добровольный отряд «готовности к охране общественного порядка», участники которого остаются жить у себя дома. Добровольцам гарантируют обучение на двухнедельных сборах и выдачу экипировки, а членам первых двух отрядов обещают платить от 30 тыс. руб. в месяц.

Организаторы ополчения сообщали в объявлении, что собирают заявки от курян на характерный почтовый адрес KurskOpolchenieW@yandex.ru с литерой W, являющейся одним из неформальных символов частной военной компании «Вагнер». Позднее в сообщении губернатора Курской области был опубликован уже другой адрес — без литеры W.

Накануне создатель компании бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ее инструкторы «никого не готовят на территории Курской и Белгородской областей». «Возможно, в Белгородской области есть кто-то из наших бывших сотрудников, но эти курсы к программе подготовки ЧВК не имеют никакого отношения»,— добавил бизнесмен.

Сергей Калашников, Воронеж

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